2月19日、新潟県と労働団体・経済団体が集まり、“賃金の引き上げ”をテーマに意見交換を行い、『物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現に向けた環境整備』が重要との認識を共有しました。 今年で3回目となる新潟政労使会議。行政や県内の経済団体、労働団体が“賃上げ”をテーマに意見を交わしました。【花角知事】「物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、県内企業の収益力強化や生産性向上への取り組みを支援