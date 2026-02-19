新潟県は2月19日、インフルエンザについて今シーズン2度目の警報を発令しました。このインフルエンザと同時に発症することで重症化が懸念されるのが花粉症です。花粉の飛散量が多いと予想されている今シーズン。心がけるべきは早めの対処です。 長岡市の幸町耳鼻咽喉科。花粉症の症状でこの医院を受診する人は2月上旬から増え始め、先週以降は一日に30人前後、患者の3人から4人に1人が花粉症と診断されています。今シ