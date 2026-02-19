鮮烈なオリンピックデビューを果たしたフィギュアスケート女子・中井亜美選手。ショートを終えて首位に立つ中井選手は2月20日のフリーを前に、にこやかな表情で前日練習に臨みました。 千葉百音選手とにこやかな表情で前日練習の会場に姿を現したのは、新潟市出身の中井亜美選手。オリンピック初出場となる中井選手は18日のショートプログラムで代名詞・トリプルアクセルの着氷に成功すると、その