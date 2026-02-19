19日、英ロンドン近郊にあるアンドルー元王子の旧邸宅近くで止まる車（ロイター＝共同）【ロンドン共同】「当然の報いだ」。チャールズ英国王の弟、アンドルー元王子が逮捕された19日、国内では衝撃が広がった。この日は元王子の66歳の誕生日。少女らの性的人身売買罪に問われた米富豪エプスタイン氏と親しかった元王子に対する国民の視線は冷ややかで「もっと早く逮捕すべきだった」との声も上がった。アンドルー元王子が暮ら