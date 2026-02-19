ＮＨＫ大阪放送局は１９日、若手上方漫才師のための演芸コンクール「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」最終予選に進出する１７組を発表した。最終予選に進出したのは、いつもたいしゃ、オーサカクレオパトラ、鬼としみちゃむ、ぎょうぶ、ぐろう、豪快キャプテン、侍スライス、シカノシンプ、ジョックロック、例えば炎、タレンチ、チェリー大作戦、ナナ、盆と正月、もも、ライムギ、檸檬。進出を決めたお笑いコンビ「鬼とし