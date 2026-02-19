物価高の中でも価格が比較的安定している冷凍食品。お世話になっている方も多いのではないでしょうか。進化した驚きの商品をご紹介します。【写真を見る】製造ラインは同じ！ 有名駅弁が“冷凍おにぎり”として商品化店頭の野菜より栄養価が高いことも管理栄養士の資格保持 山形純菜キャスター：いろいろある冷凍食品の中でも、女性の冷凍野菜の利用頻度が増えているそうです。気候の影響を受けやすい生野菜の価格が高騰した