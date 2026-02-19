俳優の畑芽育さん（23）が、劇場版『名探偵コナン』最新作でゲスト声優を担当することが発表されました。シリーズ29作目となる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開予定）。神奈川県・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が暴走する謎の黒いバイク“ルシファー”の正体に迫ります。今回、畑さんが演じるのは、丹沢湖で起きたバイク事故を担当する神奈川県警の警察官・舘沖みなと。コナンを