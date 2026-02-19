明日までに新企画を！▶▶この作品を最初から読むもし明日が人生最期の日だとしたら、あなたは何を食べますか？そんな問いかけをされたら、誰もが一瞬頭を抱えてしまうかもしれません。憧れの豪華な食事もいいけど、やっぱり食べ慣れたものもいい。でも、大切なのはメニューではなく「誰と一緒に食べるか」かも…なんて、様々な思考が駆け巡りますよね。そんな「さいごメシ」というグルメ企画を思いついたのは、編集者の