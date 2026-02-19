NEXERはこのほど、好きな医療系ドラマランキングを発表しました。同ランキングは、1月9日〜19日に実施した 「2025年に放送された好きな医療系ドラマに関するアンケート」調査の結果をもとに算出しています。■新人研修医の成長を描いたあのドラマは2位にランクイン1位は「119エマージェンシーコール」（136票）でした。普段目にすることのない通信指令センターという現場を描いた作品で、「今まで知らなかった世界を見られた」「声