19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比510円安の5万7050円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては417.83円安。出来高は3347枚となっている。 TOPIX先物期近は3821.5ポイントと前日比33ポイント安、TOPIXの現物終値比は30.59ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5705