2026年2月18日、香港メディア・香港01は、インドの大学が中国製のロボット犬を自主開発製品と偽って展示した疑惑により、人工知能（AI）サミットの会場から追放されたと報じた。記事は、2月16日にニューデリーで開催された「インドAIインパクトサミット」での経緯を紹介。ガルゴティアス大学のネハ・シン教授が、「自主開発」のロボット犬「オリオン」を披露し、監視・巡回任務をこなしキャンパス内を自由に移動できると紹介したこ