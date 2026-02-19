第2次高市内閣の発足を受け、NNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回から6ポイントあげて73%でした。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、およそ1週間前の調査から6ポイントあげて73%、「支持しない」と答えた人は17%でした。高市総理がすべての閣僚を再任したことについては、「評価する」が65%で、「評価しない」の20%を大きく上回りました。高市総理にどのくらい総