ミラノから帰国して出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは残すところ、女子フリーだけとなった。19日の午後8時からNHKで放送された五輪ハイライト番組には平昌五輪女子シングル4位、全日本選手権4連覇女王の宮原知子さんが出演。フリーに臨む、日本選手3人にエールを送った。ショートプログラム（SP）で日本勢は中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位