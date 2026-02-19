◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）２年前の覇者エピファニー（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が約９か月ぶりに復帰する。恒例となった栗東滞在で隔年Ｖを目指す。今回も過去３度の小倉遠征と同じく直前に移動。１８日はＣＷコースでラスト１ハロン１１秒４（５ハロン６６秒２）と力強い伸び脚を見せた。「息づかいなどをみると久々という感じはしますが、体はすごく