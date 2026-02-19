「全日本覇者決定戦・Ｇ１」（１９日、若松）大会連覇へ望みをつないだ。地元の西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝が、準優１０Ｒで２着。１周バックは３番手だったが、１周２Ｍをうまく立ち回って逆転。意地で優出までこぎつけた。「２Ｍはうまかったねぇ。しびれました」と自賛しながらレースを振り返り、まずは地元での最低ノルマを果たした形とした。５日目も手を休めずに調整に精を出した。「試しにリングを入れて