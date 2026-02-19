ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルに輝いた。村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）はビッグエアでの金メダルに続き、銅メダルを獲得した。銀メダルは、前回覇者のゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）。岩渕麗楽（バートン）は８位だった。◇女子スロープスタイルで日本勢が二つのメダルを獲得できたことは快挙だと言える。深田は