ドジャースのトミー・エドマン内野手の妻、クリステンさんが１９日、ＳＮＳを更新。２歳の長男、イーライ君が一生懸命に日本語を話す動画を公開した。インスタグラムのストーリーズを使って、ぷくぷくほっぺが可愛らしいイーライ君がお箸を手に「エィ…エィガト……エイガトマス！」と満面の笑顔。クリステンさんとおぼしき声の主が「ｇｏｏｄｊｏｂ！（よくできました！）」とほめ、周囲から優しい笑い声が聞こえる。この投