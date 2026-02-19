＜第99回キネマ旬報ベスト・テン表彰式＞◇19日◇東京・オーチャードホール伊東蒼（20）が「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」（大九明子監督）で初の助演女優賞を受賞した。「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」は、ジャルジャル福徳秀介（442）が20年に発表した小説家デビュー作の映画化作品。主演の萩原利久（26）が、さえない毎日を送る大学生の小西徹、ヒロインの河合優実（25）が小西と出会い意気投合する桜