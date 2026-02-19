2月19日、TBS系『THE TIME,』にM!LKがVTR出演。2月11日に千秋楽を迎えたアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」でのエピソードを明かした。【関連】M!LK佐野勇斗、アリーナツアー完走を報告！ドラマ『ESCAPE』共演者との集合SHOTも「久々会えて嬉しかったぁー！」番組インタビューの中で、“ツアー中の一番の思い出”聞かれると、佐野勇斗は、「今回、太智（塩崎太智）が演出を考えてくれてるんですけど」「メ