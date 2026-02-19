大都会ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐といった様々な凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く、全米大ヒット本格捜査ドラマ『FBI：特別捜査班』。そのシーズン8が、WOWOWにて4月4日（土）に日本上陸を果たす。 【2025〜2026年：CBS局】『NCIS』や『FBI』シリーズの更新