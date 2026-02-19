◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪の女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が１８日に行われ、今大会のビッグエア金メダリスト・村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、８５・８０点で銅メダルを獲得した。逆転での頂点を狙った３回目のランで大技を連発したが、日本人初の個人種目２冠の快挙にはあと