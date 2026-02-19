◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、芝・１４００メートル＝１着馬に高松宮記念への優先出走権）ヤンキーバローズ（牡４歳、栗東・上村洋行厩舎、父エピファネイア）が、馬具効果で復活勝利を狙う。昨年のファルコンＳで重賞初制覇。しかし気性が難しく、レースでも折り合いが課題になった。前走の京都金杯は０秒３差と健闘。しかしやはり、序盤から力みを見せていた。対策としてこの中間からクロス鼻革、より制御力が強い