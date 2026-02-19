警察によりますと、19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。刺されていて、意識はある」と、目撃した人から110番通報がありました。 警察によりますと、被害者は高齢男性が2人と、中年女性1人です。警察が駆けつけた時は、3人とも意識はあったということです。このうち、男性1人は腹を刺されて重傷で、ほかの2人は刃物で切りつけられているということです。3人は市