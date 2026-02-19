中学生になると友人関係や行動範囲が広がり、外出や買い物など、子どもが自分でお金を使う場面が一気に増えますよね。さらに、昨今の物価高を背景に、中学生の子どもから「お小遣いを上げてほしい」とお願いされ、どう対応すべきか考えたことがある保護者もいるのではないでしょうか。今回の調査で明らかになった中学生のお小遣いの平均額は3332円。物価高でもお小遣いの金額自体は前回調査（2025年3月調査時は3390円）からほぼ横