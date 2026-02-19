大好きな愛猫を、自分の手で描いてみたい。そう思ってペンを握ったものの、ガタガタの線に絶望して「やっぱり無理だ」と諦めた経験はありませんか？猫と暮らして30年、猫を描き続けて20年。イラストレーターの小泉さよさんは、「うまく描けなくても、はみ出した線すら愛おしいのが猫の絵です」と語ります。思い通りにいかない線と、自由気ままな猫。両者に向き合う時間は、どこか似ているのだそう。本書『ねこの描き方れんしゅう帖