最近の金利上昇を受け、定期預金への預け入れを検討する人が増えています。高金利な銀行を見つけるとうれしい一方で、銀行の「格付け」が気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、格付けが低い銀行でも大丈夫なのか、また大切なお金を守るための仕組みについて、分かりやすく解説します。Q. 定期預金の預け入れを検討中。格付けが低い銀行って安全なの？「定期預金の預け入れを検討しているけれど、ネット銀行や地方