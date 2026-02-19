ハワイ在住の音楽プロデューサー・つんく♂さんは2月17日、自身のInstagramを更新。息子が運転する姿を披露しました。【写真】つんく♂の息子の運転ショット「パパしてるつんくさんも大好き」つんく♂さんは「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ。心臓バクバク〜」とつづり、1枚の写真を投稿。長男が左ハンドルのベンツを運転する姿です。長男はすっかり成長し、体格もがっしりしています。つんく♂さんはドキドキしなが