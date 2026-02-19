19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区百道浜3丁目の福岡市総合図書館で「人が刺されている」と110番があった。早良署や消防によると、80代と70代の男性、50代の女性が負傷し、市内の医療機関に搬送された。このうち1人は重傷。搬送時にはいずれも意識があったという。