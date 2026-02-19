女優・真野恵里菜が１９日までに自身のインスタグラムを更新。ラフな服装のお出かけショットを公開した。真野は「ゆっくり買い物してランチした日買い物に行くといつも子供のものばかり見ちゃうプレイウェアを買ったからこれからは公園に行ったら砂場エリアにも行ける」とつづり、ベージュ色のモコモコ素材のアウターを着たショットをアップ。「インスタに載せるられる写真が全然なくてなかなか投稿できてなかったからたま