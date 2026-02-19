ＥＣＢ経済月報 2026年2月5日の会合において、理事会はECBの3つの主要政策金利を据え置くことを決定した。 最新の評価では、インフレ率が中期的に2％の目標値で安定化することが再確認された。 世界経済が厳しい環境にある中でも、経済は回復力を維持している。 低失業率、堅調な民間部門のバランスシート、防衛・インフラ分野における公共支出の段階的拡大、過去の利下げの支援効果が成長を支えている。 一方で、特に