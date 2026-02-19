株安、円高・ドル高リスク回避の様相に＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、円高とドル高の動き。欧州株や米株先物・時間外取引が軟調に推移しており、リスク回避の様相を呈している。中東情勢緊迫化への警戒感で、原油や金相場が買われている。 ドル円は154.54レベル、ユーロ円は182.02レベル、ポンド円は208.09レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。ドル高の動きもみられており、ユーロドル