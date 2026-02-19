本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/19（木） EUR/USD 1.1650（20.0億ユーロ） 1.1700（13.0億ユーロ） 1.1725（16.0億ユーロ） 1.1750（9.52億ユーロ） 1.1740（9.31億ユーロ） 1.1775（14.0億ユーロ） 1.1760（6.42億ユーロ） 1.1775（16.0億ユーロ） 1.1790（20.0億ユーロ） 1.1800（20.0億ユーロ） 1.1825（9.80億ユーロ）