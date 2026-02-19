国際スケート連盟は19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートで21日のエキシビションに出演する男子、ペア、アイスダンスの選手を発表した。日本からは男子銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出演者リストに名を連ねた。男子は優勝したミハイル・シャイドロフ（