[2.19 ACL2 決勝T1回戦第2戦 G大阪 2-1 浦項スティーラーズ パナスタ]AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は19日に決勝トーナメント1回戦第2戦を行った。ガンバ大阪はホームで浦項スティーラーズと対戦し、2-1で勝利。2試合合計3-2でベスト8入りを決めた。準々決勝は3月4日または5日に第1戦、11日または12日に第2戦を実施。G大阪はラチャブリFC(タイ)と対戦する。第1戦で1-1と引き分けたG大阪は、ホームで浦項スティーラーズを迎え