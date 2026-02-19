リンクをコピーする

【ACL2決勝トーナメント1回戦第2戦】(パナスタ)G大阪 2-1(前半2-0)浦項<得点者>[G]デニス・ヒュメット(34分)、山下諒也(41分)[浦]西矢健人(61分)<警告>[G]東口順昭(80分)主審:ケイシー・ライベルト└G大阪がACL2ベスト8進出! ヒュメット先制弾、山下諒也は今大会4試合連続弾、浦項スティーラーズとの接戦制す