Netflixにて配信中で2月20日から1週間限定劇場公開となるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、本編映像が解禁された。別れに直面したかぐやと彩葉の感情が交差する場面が切り取られている。【動画】涙せずには見られない『超かぐや姫！』本編映像今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。日々の癒やしは、インターネット