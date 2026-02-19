我儘ラキアのメインボーカルとして活動してきた星熊南巫が本日2月19日、東京・渋谷Spotify O-WESTで、グループ解散後の新プロジェクトによる＜ONEMAN LIVE「PREDICTION」＞を開催した。同公演では新たな活動体制を提示すると同時に、本格始動を印象付けた。同公演で発表となったのが、4月10日の神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに6月7日の東京・Zepp Shinjukuまで、横浜、名古屋、大阪、新宿といった4都市を巡るツアー＜PREDICTION