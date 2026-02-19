白髪が気になり始めても、全体を暗く染めるだけでは物足りない……。そんな中、ミドル世代からの支持が厚い「ボブヘア」に「極細ハイライト」を組み合わせる手法は、派手になりすぎず自然に白髪をなじませる選択肢として注目されています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象と扱いやすさを両立した極細ハイライトボブをご紹介します。 ブラウンベースの切りっぱなしボブ × 極細ハイライト