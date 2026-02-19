◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）昨年の３歳ダート２冠馬ナチュラルライズの担当は美浦で働き始めて２５年の桑原裕之助手。「今回は肌つやが良くて、体調自体が良さそうです。普段の調教から体が使えて、弾むようないい頃のフットワークが戻ってきて、順調に調整ができています」。昨春のいいリズムが戻ってきていると調整過程から手応えをつかんでいる。強さとともに荒々し