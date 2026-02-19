ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は19日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、20日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。汚名返上に燃える。山崎郡（36＝大阪）は強力51号機を武器にシリーズ序盤をけん引したが、予選ラストの4日目5Rで6着大敗。勝負どころの準優勝戦9Rもコンマ18の6番手スタートが響いて4着に終わり、優勝戦進出を逃した。「僕がもう少しスタートを行けなかったのが全