浦項に勝利し、喜ぶG大阪・中谷（右）とGK東口＝パナスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は19日、各地で決勝トーナメント1回戦の第2戦が行われ、G大阪が本拠地のパナソニックスタジアム吹田で浦項（韓国）に2―1で勝ち、2戦合計3―2として準々決勝に進んだ。ラチャブリ（タイ）と対戦する。前半にヒュメットが先制点を挙げ、山下が追加点。後半に1点を返されたが、逃げ切った。