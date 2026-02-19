17日に放送されたテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（火曜午後7時）に、高市内閣で内閣府副大臣を務める衆院議員の津島淳氏が出演VTR出演。自身の祖父が太宰治であることを明かした。番組では「文化史を大きく変えた偉人」「女性にモテモテのご先祖様の孫」として津島氏を紹介。番組スタッフが青森県青森市の津島氏の自宅を訪れヒント探し。津島氏は祖父について「イメージは赤。恋