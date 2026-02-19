阪神は１９日、兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で２８日と３月１日に行われるファーム練習時に、内野スタンドを無料で一般開放することを発表した。午前９時３０分開門、午後１時３０分閉門を予定している。球場内の飲食売店、グッズショップも営業。また、２８日は球団のマスコットキャラ「コラッキー」も来場する。