日本テレビでは、さまざまなジャンルの冬ドラマを放送中です。作品には数多くの俳優が出演し、個性豊かな演技を披露しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年1月31日〜2月1日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本テレビ系の冬ドラマに出演する女性俳優に注目したランキングを作成しました。それでは、「2026年冬ドラマ（日本テレビ系）