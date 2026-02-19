Q. 起床後、指がこわばる感じがします。リウマチでしょうか？Q. 「最近、朝起きたときに手の指が腫れぼったいような、曲げ伸ばしがスムーズにいかないような違和感があります。何となくこわばっている感じです。しばらくすると自然に動くようになるのですが、関節リウマチの兆候でしょうか？」A. 関節リウマチを疑う重要な初期症状の1つですが、断定はできません「朝起きたときに手が動かしにくい」「指が腫れぼったい」と感じる症