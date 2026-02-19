長崎市の出島メッセ長崎で20日に、全国から選りすぐられたおいしい餃子が集結する『餃子JAPANフェスin長崎』が開幕します。 どんな商品が楽しめるのか、取材しました。 ◇玉川精肉店 東京都世田谷区 まずは東京・世田谷区の高級和牛と赤身肉の専門店が作った一品。 長崎初登場です。 一見、よくある餃子ですが… （玉川精肉店 佐藤護さん） 『和牛100％粗挽き肉餃子』です。 ほぼ和牛だけの