女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは2月19日、自身のInstagramを更新。夫婦のラブラブショットを披露しました。【写真】木下博勝＆ジャガー横田のラブラブショット「笑顔が溢れるお二人素敵です」木下さんは「おはヨネスケ昨夜は、ラジオ終わりで機嫌の良い? ジャガーさんが、22時過ぎでUberを頼もうとしていた僕の為に、そばを買って来てくれました。有難う御座います」とつづり、ジャガー