本格的に競技を始めて約６年で世界の頂点に上り詰めた。１８日のミラノ・コルティナオリンピック・スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝で、冬季大会日本女子最年少金メダリストになった深田茉莉選手（１９）。快挙の裏には、練習熱心な性格と、それを支えた兄の渚さん（２２）と歩んだ二人三脚の日々があった。（中薗あずさ）深田選手がスノーボードに興味を持ったのは７歳の頃。渚さんが滑っている姿を見て「かっこ