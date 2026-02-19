◆２軍練習試合巨人２軍２―５ソフトバンク２軍（１９日・ひむか）今季から巨人に加入した育成・板東湧梧投手（３０）が１９日、２軍初の対外試合となる練習試合・ソフトバンク戦で加入後初登板。古巣を相手に２回１安打無失点の好投で、支配下昇格へアピールした。大竹寛２軍投手コーチは「このキャンプでも本当によく投げていて、『自分を変えよう、新しい自分になる』という決意をすごく感じる。彼のピッチングスタイルが