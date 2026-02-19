2026年2月18日、静岡県伊豆市で発生した山林火災は空き家に延焼するなどし、約10時間半にわたって燃えました。 【写真を見る】消防車約30台が駆けつけ約10時間半にわたって燃えた山林火災 東海地方の1月の降水量は平年と比べて9%。記録的な乾燥状態が続く中、火の取り扱いにより注意が必要なシーズンとなっています。 ＜竹川知佳記者＞※2月18日 「伊豆市の熊坂です。現場から1.5キロほど離れた場所ですが、山肌から赤い